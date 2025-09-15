На Закарпатье пограничники задержали группу нарушителей, заплативших от 8 до 12 тыс. долларов, чтобы сбежать из Украины

фото: ГПСУ

Пограничники Чопского отряда задержали пятерых граждан Украины, которые намеревались бежать в Словакию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Мужчин вместе с переправщиком, перевозившим их на государственную границу собственным автомобилем, задержали во время проверочных мероприятий на окраине населенного пункта Раково Ужгородского района.

Задержанные оказались жителями Киевской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Закарпатской областей. Они признались, что заплатили за поездку к границе от 8 до 12 тысяч долларов.

Лицам, пытавшимся незаконно пересечь границу, грозит штраф, тогда как организатору незаконной схемы грозит лишение свободы.

