12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 15:15

На Закарпатье пограничники задержали группу нарушителей, заплативших от 8 до 12 тыс. долларов, чтобы сбежать из Украины

15 сентября 2025, 15:15
фото: ГПСУ
Пограничники Чопского отряда задержали пятерых граждан Украины, которые намеревались бежать в Словакию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Мужчин вместе с переправщиком, перевозившим их на государственную границу собственным автомобилем, задержали во время проверочных мероприятий на окраине населенного пункта Раково Ужгородского района.

Задержанные оказались жителями Киевской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Закарпатской областей. Они признались, что заплатили за поездку к границе от 8 до 12 тысяч долларов.

Лицам, пытавшимся незаконно пересечь границу, грозит штраф, тогда как организатору незаконной схемы грозит лишение свободы.

Напомним, на днях в Закарпатье задержали 33-летнего украинца, который выдавал себя за иностранца и пытался подкупить пограничников. Теперь ему грозит лишение свободы.

15 сентября 2025
В Киеве объявили подозрение водительнице, которая пьяной сбила военную на переходе и уехала прочь
15 сентября 2025, 17:33
$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию
15 сентября 2025, 17:29
Российский дрон атаковал Запорожский район: повреждены дома, раненый мужчина
15 сентября 2025, 17:22
В Украине изменятся правила продажи алкоголя и табака с 1 октября
15 сентября 2025, 17:15
"Пакет школьника": на что украинцы чаще всего тратят деньги
15 сентября 2025, 17:14
В Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности
15 сентября 2025, 17:10
Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов
15 сентября 2025, 16:59
В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший
15 сентября 2025, 16:50
Сырский уволил двух командующих
15 сентября 2025, 16:44
В Черниговской области взрывотехники ликвидировали обломки вражеских дронов
15 сентября 2025, 16:41
