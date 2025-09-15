12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 15:15

На Закарпатті прикордонники затримали групу порушників, які заплатили від 8 до 12 тис. доларів, щоб втекти з України

15 вересня 2025, 15:15
фото: ДПСУ
Прикордонники Чопського загону затримали п’ятьох громадян України, які мали намір втекти до Словаччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Чоловіків разом з переправником, що перевозив їх до державного кордону власним автомобілем, затримали під час перевірочних заходів на околиці населеного пункту Раково Ужгородського району.

Затримані виявилися жителями Київської, Черкаської, Луганської, Донецької і Закарпатської областей. Вони зізналися, що заплатили за поїздку до кордону від 8 до 12 тисяч доларів.

Особам, що намагалися незаконно перетнути кордон, загрожує штраф, тоді як організатору незаконної схеми загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Закарпатті затримали 33-річного українця, який видавав себе за іноземця і намагався підкупити прикордонників. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Закарпаття ДПСУ схема Словаччина відео
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
