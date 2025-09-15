На Закарпатті прикордонники затримали групу порушників, які заплатили від 8 до 12 тис. доларів, щоб втекти з України

фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону затримали п’ятьох громадян України, які мали намір втекти до Словаччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Чоловіків разом з переправником, що перевозив їх до державного кордону власним автомобілем, затримали під час перевірочних заходів на околиці населеного пункту Раково Ужгородського району.

Затримані виявилися жителями Київської, Черкаської, Луганської, Донецької і Закарпатської областей. Вони зізналися, що заплатили за поїздку до кордону від 8 до 12 тисяч доларів.

Особам, що намагалися незаконно перетнути кордон, загрожує штраф, тоді як організатору незаконної схеми загрожує позбавлення волі.

