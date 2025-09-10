15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 16:52

Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами

10 сентября 2025, 16:52
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении депутату, наладившему незаконную торговлю электронными сигаретами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на территориальное управление Бюро экономической безопасности в Закарпатской области.

Как отмечается, депутат Хустского городского совета наладил дома незаконную торговлю электронными сигаретами и жидкостями в них.

По данным следствия, подозреваемый организовал нелегальный бизнес у себя во дворе в торговом павильоне. Безакцизный товар заказывал через телеграмм-каналы, а затем сбывал его покупателям.

Правоохранители изъяли более тысячи единиц жидкостей для электронных сигарет и электронных сигарет без марок акцизного налога.

Депутату инкриминируют приобретение и хранение с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Закарпатье разоблачили депутата облсовета, который прикрывал "черных лесорубов". Он уже получил подозрение. Депутату грозит до 7 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье БЭБ сигареты депутат подозрение
Нападение в школе на Закарпатье: подростка остановили в последний момент
05 сентября 2025, 11:48
Смертельное ДТП в Закарпатье: погиб военнослужащий
04 сентября 2025, 19:20
На Закарпатье задержали организатора нелегальной переправы людей за $5 тыс. с каждого
03 сентября 2025, 19:10
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Удар на опережение: как Украина может подтолкнуть Европу к действиям
10 сентября 2025, 18:35
Российские FPV-дроны попали в энергообъект на Днепропетровщине
10 сентября 2025, 18:13
Из-за Чернышева началось противостояние власти и антикоррупционных органов, – журналист
10 сентября 2025, 17:43
Скандальная застройщица Молчанова, за которую взялось НАБУ, привлекла на свою поддержку "мужчин в военной форме" – активист
10 сентября 2025, 17:27
Из-за засухи аграрии Херсонщины потеряли почти миллиард гривен
10 сентября 2025, 17:09
В квартире Миндича обнаружили прослушивание – после этого один из топ-чиновников Украины уволился и уехал за границу
10 сентября 2025, 16:56
В Харьковской области организуют встречу "Диалог власти и бизнеса"
10 сентября 2025, 16:45
В США могут казнить убийцу украинки Ирины Заруцкой
10 сентября 2025, 16:28
Харьковская ОВА и представители ООН определили приоритеты для будущих программ восстановления региона
10 сентября 2025, 16:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »