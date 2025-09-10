Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
Правоохранители сообщили о подозрении депутату, наладившему незаконную торговлю электронными сигаретами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на территориальное управление Бюро экономической безопасности в Закарпатской области.
Как отмечается, депутат Хустского городского совета наладил дома незаконную торговлю электронными сигаретами и жидкостями в них.
По данным следствия, подозреваемый организовал нелегальный бизнес у себя во дворе в торговом павильоне. Безакцизный товар заказывал через телеграмм-каналы, а затем сбывал его покупателям.
Правоохранители изъяли более тысячи единиц жидкостей для электронных сигарет и электронных сигарет без марок акцизного налога.
Депутату инкриминируют приобретение и хранение с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Закарпатье разоблачили депутата облсовета, который прикрывал "черных лесорубов". Он уже получил подозрение. Депутату грозит до 7 лет лишения свободы.