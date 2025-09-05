Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с ЕС благодаря новому железнодорожному пути
Как передает RegioNews, об этом сообщил Владимир Зеленский.
По его словам, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.
"Впереди еще много работы – строительство европути во Львов, также продолжается развитие железнодорожного сообщения по другим направлениям. Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем объединяющие проекты", – отметил Зеленский.
Напомним, в конце августа в Закарпатье задержан иностранец, который уходил из Словакии в Украину. По его словам, он преследовал цель посетить Украину с целью туризма.
