Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС

Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с ЕС благодаря новому железнодорожному пути

Как передает RegioNews, об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.

"Впереди еще много работы – строительство европути во Львов, также продолжается развитие железнодорожного сообщения по другим направлениям. Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем объединяющие проекты", – отметил Зеленский.

Напомним, в конце августа в Закарпатье задержан иностранец, который уходил из Словакии в Украину. По его словам, он преследовал цель посетить Украину с целью туризма.