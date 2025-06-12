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12 июня 2025, 12:25

На Закарпатье пограничники задержали мужчину с необычным грузом

12 июня 2025, 12:25
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фото: ГПСУ
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Житель Закарпатья пытался вынести из Украины предметы старины. Его остановили на границе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

В пункте пропуска "Малый Березный" пограничники задержали 39-летнего жителя Закарпатья, пытавшегося переместить через границу предметы, составляющие историческую и культурную ценность.

Во время осмотра его вещей правоохранители обнаружили в рюкзаке предметы старины: 20 монет и 14 украшений. У мужчины не было документов, подтверждающих, что они не представляют исторической или культурной ценности.

Их ценность установит эксперт.

Напомним, в Закарпатье пограничники обнаружили в микроавтобусе киевлянина старинную икону.

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