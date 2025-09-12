иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в приговоре суда от 10 сентября 2025 года.

Отмечается, что мужчина послал изображение порнографического характера на официальную страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации в Facebook.

"Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_4 совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины – хранение изображений порнографического характера с целью распространения и распространения изображений, содержащих порнографические характеры, совершено повторно", – говорится в сообщении.

Суд признал военного виновным и присудил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания, если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит повторное правонарушение.

