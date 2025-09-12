19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 18:25

На Закарпатье военного приговорили к двум годам из-за того, что он переслал порно на Facebook Госспецсвязи

12 сентября 2025, 18:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Хустский районный суд Закарпатской области признал виновным военнослужащего в распространении порно

Как передает RegioNews, об этом говорится в приговоре суда от 10 сентября 2025 года.

Отмечается, что мужчина послал изображение порнографического характера на официальную страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации в Facebook.

"Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_4 совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины – хранение изображений порнографического характера с целью распространения и распространения изображений, содержащих порнографические характеры, совершено повторно", – говорится в сообщении.

Суд признал военного виновным и присудил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания, если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит повторное правонарушение.

Напомним, в Закарпатье будут судить местную жительницу, которая вербовала украинок для сексуального рабства. За совершенное подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Закарпатье приговор порнография военный
Суд Киева оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича
11 сентября 2025, 21:12
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
10 сентября 2025, 16:52
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября
12 сентября 2025, 20:46
Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии
12 сентября 2025, 20:29
Это был заказ: в Одессе правоохранители готовятся в суд по делу об убийстве активиста Ганула
12 сентября 2025, 20:15
Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт
12 сентября 2025, 20:06
В Резерв+ отключат важные услуги
12 сентября 2025, 19:51
Международная поддержка для Харьковщины: новые проекты помощи вынужденным переселенцам
12 сентября 2025, 19:39
В Запорожье открыли ассоциированную школу ЮНЕСКО из релоцированной общины
12 сентября 2025, 19:27
Действующего нардепа подозревают в госизмене и мошенничестве: ГБР завершило расследование
12 сентября 2025, 19:21
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
12 сентября 2025, 19:12
Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия
12 сентября 2025, 18:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »