15 вересня 2025, 14:19

На Закарпатті судитимуть чоловіка, який розкопав унікальний скарб кельтів і намагався його продати

15 вересня 2025, 14:19
Читайте также на русском языке
фото: Офіс генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Закарпатській області судитимуть "чорного археолога", який незаконно розкопав і намагався продати унікальний скарб

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Слідством встановлено, що у лютому 2025 року обвинувачений проводив розкопки на пам’ятці археології. Там він знайшов 11 фрагментів горщика, всередині яких містились чотири бронзові сокири кельтів. Знахідки датуються XII–IX ст. до нашої ери.

"Усвідомлюючи важливість знайденого, чоловік не повідомив про знахідку, а привласнив її та намагався продати на одному з інтернет-аукціонів", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці запобігли незаконному продажу. Обвинуваченому інкримінували незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок на об'єкті археологічної спадщини та незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу культурну цінність (частина 1 статті 298 та частина 1 статті 193 Кримінального кодексу України).

За скоєне йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні прикордонники затримали 39-річного жителя Закарпаття, який намагався перемістити через кордон предмети, що становлять історичну та культурну цінність. Чоловік мав при собі 20 монет і 14 прикрас.

археологічна пам'ятка археологія Закарпаття фото суд
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
