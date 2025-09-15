На Закарпатті судитимуть чоловіка, який розкопав унікальний скарб кельтів і намагався його продати

фото: Офіс генерального прокурора

У Закарпатській області судитимуть "чорного археолога", який незаконно розкопав і намагався продати унікальний скарб

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Слідством встановлено, що у лютому 2025 року обвинувачений проводив розкопки на пам’ятці археології. Там він знайшов 11 фрагментів горщика, всередині яких містились чотири бронзові сокири кельтів. Знахідки датуються XII–IX ст. до нашої ери.

"Усвідомлюючи важливість знайденого, чоловік не повідомив про знахідку, а привласнив її та намагався продати на одному з інтернет-аукціонів", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці запобігли незаконному продажу. Обвинуваченому інкримінували незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок на об'єкті археологічної спадщини та незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу культурну цінність (частина 1 статті 298 та частина 1 статті 193 Кримінального кодексу України).

За скоєне йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні прикордонники затримали 39-річного жителя Закарпаття, який намагався перемістити через кордон предмети, що становлять історичну та культурну цінність. Чоловік мав при собі 20 монет і 14 прикрас.