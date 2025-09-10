Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру депутату, який налагодив незаконну торгівлю електронними сигаретами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області.

Як зазначається, депутат Хустської міської ради налагодив вдома незаконну торгівлю електронними сигаретами та рідинами до них.

За даними слідства, підозрюваний, організував нелегальний бізнес у себе на подвір’ї в торгівельному павільйоні. Безакцизний товар замовляв через телеграм-канали, а потім збував його покупцям.

Правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет та електронні сигарети без марок акцизного податку.

Депутату інкримінують придбання та зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів". Він уже отримав про підозру. Депутату загрожує до 7 років позбавлення волі.