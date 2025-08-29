В Мукачево 12-летнюю девочку в состоянии опьянения нашли на крыше: мать оштрафовали

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел днем 28 августа.

Экипаж патрульной полиции получил вызов медиков скорой помощи. Те рассказали, что на крыше заброшенного здания находится несовершеннолетняя девушка без присмотра взрослых и, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия инспекторы обнаружили 12-летнего ребенка. Девочка сразу была доставлена в детскую больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи. Также о ситуации известили ее мать.

В ходе проверки выяснилось, что женщина должным образом не заботится о дочери.

Полицейские провели с ней профилактическую беседу и составили административный протокол.

О событии проинформирована служба ювенальной превенции.

Напомним, в феврале в Киевской области двое подростков перебрали с алкоголем и чуть не умерли посреди улицы. Как выяснилось, дети выпили на двух литр самогона, запиваемого энергетиком.