13:37  29 августа
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 12:42

В Мукачево 12-летнюю девочку в состоянии опьянения нашли на крыше: мать оштрафовали

29 августа 2025, 12:42
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Мукачево Закарпатской области патрульные полицейские зафиксировали случай ненадлежащего исполнения родительских обязанностей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел днем 28 августа.

Экипаж патрульной полиции получил вызов медиков скорой помощи. Те рассказали, что на крыше заброшенного здания находится несовершеннолетняя девушка без присмотра взрослых и, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия инспекторы обнаружили 12-летнего ребенка. Девочка сразу была доставлена в детскую больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи. Также о ситуации известили ее мать.

В ходе проверки выяснилось, что женщина должным образом не заботится о дочери.

Полицейские провели с ней профилактическую беседу и составили административный протокол.

О событии проинформирована служба ювенальной превенции.

Напомним, в феврале в Киевской области двое подростков перебрали с алкоголем и чуть не умерли посреди улицы. Как выяснилось, дети выпили на двух литр самогона, запиваемого энергетиком.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Мукачево несовершеннолетняя крыша полиция медики мать штраф
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
29 августа 2025, 12:50
Трагедия в Ровенской области: утонул 3-летний мальчик
27 августа 2025, 21:25
В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
27 августа 2025, 13:33
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Киеве и области задержали трех диверсантов, поджигавших авто ВСУ по заказу рф
29 августа 2025, 14:17
Юрий Никитин рассказал, где живет и учится его дочь от Ольги Горбачевой
29 августа 2025, 13:59
В Киеве более 30 часов искали людей под завалами: 8 человек остаются пропавшими
29 августа 2025, 13:48
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
29 августа 2025, 13:37
YAKTAK объяснил участие в концерте в день обстрела Киева: что сказал артист
29 августа 2025, 13:13
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
29 августа 2025, 12:50
На Житомирщине задержан мужчина за умышленное травмирование полицейского в июле
29 августа 2025, 12:32
Полиция задержала митингующих во время открытия военного кладбища в Мархаловке
29 августа 2025, 12:16
Президент Зеленский принял участие в церемонии открытия мемориального кладбища в Киевской области
29 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »