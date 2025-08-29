13:37  29 серпня
10-місячна дівчинка померла після госпіталізації у Білій Церкві: мати звинувачує лікарів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 12:42

У Мукачеві 12-річну дівчинку в стані сп'яніння знайшли на даху: матір оштрафували

29 серпня 2025, 12:42
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У місті Мукачево Закарпатської області патрульні поліцейські зафіксували випадок неналежного виконання батьківських обов'язків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вдень 28 серпня.

Екіпаж патрульної поліції отримав виклик від медиків швидкої допомоги. Ті розповіли, що на даху закинутої будівлі перебуває неповнолітня дівчина без нагляду дорослих і, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.

На місці події інспектори виявили 12-річну дитину. Дівчинку одразу доставили до дитячої лікарні для огляду та надання необхідної медичної допомоги. Також про ситуацію сповістили її матір.

У ході перевірки з'ясувалося, що жінка належним чином не піклується про доньку.

Поліцейські провели з нею профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол.

Про подію поінформовано службу ювенальної превенції.

Нагадаємо, у лютому на Київщині двоє підлітків перебрали з алкоголем та ледь не померли посеред вулиці. Як з'ясувалося, діти випили на двох літр самогону, який запивали енергетиком.

