13:37  29 августа
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 12:50

Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие

29 августа 2025, 12:50
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Житель Ладыжинской общины получил шесть лет тюрьмы за сексуальные действия в отношении своей малолетней племянницы

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина находился с ребенком наедине дома и воспользовался ее беспомощным состоянием, совершив действия сексуального характера.

Пострадавшая получила психологическую травму, что подтвердили выводы экспертов. Рассмотрение дела проводилось в полном соответствии с действующим законодательством, а суд учел все обстоятельства, связанные с инцидентом.

Злоумышленник признан виновным по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, которая регламентирует ответственность за сексуальное насилие над малолетними. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице суд приговорил мужчину за длительные издевательства и изнасилование собственной дочери, который почти год психологически тиранил ребенка. Отец запрещал девочке общаться с родными и друзьями, а в ноябре 2021 года изнасиловал ее в автомобиле.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область сексуальное насилие ребенок несовершеннолетняя преступление насилие
OpenAI передает данные пользователей правоохранителям в случае "подозрительных слов" в чатах
29 августа 2025, 10:53
Атака на Запорожский район: ранен годовалый ребенок
29 августа 2025, 07:29
В Киеве подтвердили информацию о гибели 14 человек после атаки РФ
28 августа 2025, 11:38
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Киеве и области задержали трех диверсантов, поджигавших авто ВСУ по заказу рф
29 августа 2025, 14:17
Юрий Никитин рассказал, где живет и учится его дочь от Ольги Горбачевой
29 августа 2025, 13:59
В Киеве более 30 часов искали людей под завалами: 8 человек остаются пропавшими
29 августа 2025, 13:48
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
29 августа 2025, 13:37
YAKTAK объяснил участие в концерте в день обстрела Киева: что сказал артист
29 августа 2025, 13:13
В Мукачево 12-летнюю девочку в состоянии опьянения нашли на крыше: мать оштрафовали
29 августа 2025, 12:42
На Житомирщине задержан мужчина за умышленное травмирование полицейского в июле
29 августа 2025, 12:32
Полиция задержала митингующих во время открытия военного кладбища в Мархаловке
29 августа 2025, 12:16
Президент Зеленский принял участие в церемонии открытия мемориального кладбища в Киевской области
29 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »