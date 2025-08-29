Фото: иллюстративное

Житель Ладыжинской общины получил шесть лет тюрьмы за сексуальные действия в отношении своей малолетней племянницы

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина находился с ребенком наедине дома и воспользовался ее беспомощным состоянием, совершив действия сексуального характера.

Пострадавшая получила психологическую травму, что подтвердили выводы экспертов. Рассмотрение дела проводилось в полном соответствии с действующим законодательством, а суд учел все обстоятельства, связанные с инцидентом.

Злоумышленник признан виновным по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, которая регламентирует ответственность за сексуальное насилие над малолетними. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице суд приговорил мужчину за длительные издевательства и изнасилование собственной дочери, который почти год психологически тиранил ребенка. Отец запрещал девочке общаться с родными и друзьями, а в ноябре 2021 года изнасиловал ее в автомобиле.