13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 13:01

Во Львовской области таможенники задержали фуру с поддельными AirPods и аксессуарами от Gucci и Dior

19 августа 2025, 13:01
Читайте також українською мовою
Фото: Львовская таможня
Читайте також
українською мовою

Почти 400 AirPods и брендированные аксессуары таможенники обнаружили в фуре с "паровыми очистителями"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши заехал грузовик, который, согласно документам, перевозил "паровые очистители". Товар стоимостью более 16 тысяч долларов следовал из Словакии на адрес харьковской фирмы.

При осмотре фуры с помощью сканирующей системы таможенники обнаружили скрытый груз – 398 пар наушников Apple AirPods и 250 поясных ремней с логотипами известных брендов, среди которых Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes, Prada, Armani и другие.

По предварительным данным, обнаруженные товары являются копиями брендов.

Правоохранители задокументировали правонарушения.

Напомним, закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн. Мужчина планировал "подработать" на сигаретах, стоимость которых оценили более чем в 153 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
таможня контрабанда Львовская область гаджет таможенники
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
На ремонте взлетной полосы аэропорта Черновцов растратили более 3,3 млн грн
19 августа 2025, 15:25
В Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом
19 августа 2025, 15:20
В Днепропетровской области военный требовал взятку за сокрытие самовольного оставления службы
19 августа 2025, 15:09
На Житомирщине чиновник "подарил" земельный участок более чем на 5,3 млн грн
19 августа 2025, 14:56
Женщину приговорили к 8 годам за сотрудничество с оккупационными властями в Херсонской области
19 августа 2025, 14:46
Вакансии в Купянском городском совете: стартовал набор кандидатов
19 августа 2025, 14:42
Законопроект о помощи в 50 тыс. грн на ребенка принят в первом чтении
19 августа 2025, 14:36
Россияне ранили ребенка на Херсонщине: 11-летний мальчик в больнице
19 августа 2025, 14:21
Путин согласился на потенциальную встречу с Владимиром Зеленским, – сенатор США Марко Рубио
19 августа 2025, 14:08
Поездка Зеленского в Вашингтон: тему территорий забрали с рабочего стола мирового сообщества
19 августа 2025, 13:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »