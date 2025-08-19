Фото: Львовская таможня

Почти 400 AirPods и брендированные аксессуары таможенники обнаружили в фуре с "паровыми очистителями"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню .

В пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши заехал грузовик, который, согласно документам, перевозил "паровые очистители". Товар стоимостью более 16 тысяч долларов следовал из Словакии на адрес харьковской фирмы.

При осмотре фуры с помощью сканирующей системы таможенники обнаружили скрытый груз – 398 пар наушников Apple AirPods и 250 поясных ремней с логотипами известных брендов, среди которых Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes, Prada, Armani и другие.

По предварительным данным, обнаруженные товары являются копиями брендов.

Правоохранители задокументировали правонарушения.

