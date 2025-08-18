Фото: иллюстративное

Следствие выявило многоуровневую схему взяточничества при ввозе товаров через таможню, которая охватывала должностного лица, брокера и посредника

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт против чиновника Ивано-Франковской таможни, таможенного брокера и посредника. Следствие установило, что они организовали схему получения систематических взяток от предприятия, занимавшегося импортом товаров.

По данным следствия, при ввозе зеленого кофе таможенник потребовал от предпринимателя по 400 долларов США за беспрепятственное растаможивание каждой партии. Кроме того, он получал 35% сэкономленной разницы между таможенной и биржевой стоимостью продукции. Брокер и посредник участвовали в схеме, передавали деньги и координировали коммуникацию между таможенником и предпринимателем.

В результате за оформление четырех партий кофе обвиняемые получили в общей сложности 9,4 тысячи долларов США. Таможеннику и брокеру инкриминируют получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а посреднику – злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Обе статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения: содержание под арестом с правом внесения залога и ночной домашний арест. Чиновника таможни отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, у пассажирки автобуса на Волыни обнаружили запрещенные галлюциногенные грибы. Согласно предварительным данным, они содержали психотропные вещества – псилоцин и псилоцибин.