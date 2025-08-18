Фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали контрабанду сигарет более чем на 150 тысяч гривен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу .

Пограничники предотвратили попытку незаконной перевозки табачных изделий в Румынию. В пункте пропуска "Дьяково" на выезд из Украины прибыл автобус Van Hool под управлением 45-летнего жителя области. В ходе осмотра с помощью системы Videray в багажном отсеке обнаружили 1150 пачек сигарет без акцизных марок.

Водитель планировал "подработать" на контрабанде сигарет, стоимость которых оценили более чем в 153 тысяч гривен.

Товар и автобус изъяли. Транспортное средство оценили почти в 5 миллионов гривен.

