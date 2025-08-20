03:40  20 серпня
20 серпня 2025, 08:40

На Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей

20 серпня 2025, 08:40
Фото: Національна поліція
Правоохоронці викрили злочинну схему незаконного експорту дорогоцінних металів із України. Троє мешканців Львівської та Закарпатської областей організували прийом, переробку та контрабанду відпрацьованих автомобільних деталей, що містили платину, паладій, родій, іридій, рутеній та срібло

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Щоб приховати протиправну діяльність і уникнути митного контролю, вони декларували металовмісні відходи як сухі будівельні суміші – клей, гідроізоляційні матеріали, утеплювальні склади тощо.

Під час перевірки на митниці Закарпаття було зупинено вантажівку із 100 мішками порошкоподібної темно-сірої речовини з металевим блиском загальною вагою понад 2,2 тонни.

Експертиза підтвердила, що це – відпрацьовані автомобільні деталі з дорогоцінними металами, вартість яких перевищує 11,3 млн грн.

За місцями проживання підозрюваних проведено обшуки.

Трьом організаторам повідомлено про підозру у замаху на контрабанду у значному розмірі, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині митники затримали фуру з підробленими AirPods і аксесуарами від Gucci та Dior. Товар вартістю понад 16 тисяч доларів прямував зі Словаччини на адресу харківської фірми.

Раніше закарпатець через контрабанду сигарет до Румунії втратив автобус за 5 млн грн. Чоловік планував "підзаробити" на сигаретах, вартість яких оцінили більш ніж у 153 тисячі гривень.

