Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" таможенники совместно с пограничниками обнаружили контрабанду в грузовике под управлением жителя Львовщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню .

Во время осмотра в полуприцепе было обнаружено более 7500 одноразовых электронных сигарет Elf Bar и 500 флаконов жидкостей для вейпов той же марки.

По документам 39-летний водитель перевозил "сборный груз", однако во время осмотра полуприцепа выяснилось, что внутри подакцизный товар без надлежащего оформления.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет более 2,8 млн. гривен.

По факту изъятия товара составили протокол по ст. 483 ТКУ. Информацию также передали в Бюро экономической безопасности, ведь событие имеет признаки преступления по ст. 204 УК.

