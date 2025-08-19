08:59  19 августа
19 августа 2025, 12:25

Во Львовской области таможенники остановили грузовик с 7500 вейпов на 2,8 млн грн

19 августа 2025, 12:25
Фото: Львовская таможня
В пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" таможенники совместно с пограничниками обнаружили контрабанду в грузовике под управлением жителя Львовщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во время осмотра в полуприцепе было обнаружено более 7500 одноразовых электронных сигарет Elf Bar и 500 флаконов жидкостей для вейпов той же марки.

По документам 39-летний водитель перевозил "сборный груз", однако во время осмотра полуприцепа выяснилось, что внутри подакцизный товар без надлежащего оформления.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет более 2,8 млн. гривен.

По факту изъятия товара составили протокол по ст. 483 ТКУ. Информацию также передали в Бюро экономической безопасности, ведь событие имеет признаки преступления по ст. 204 УК.

Напомним, в Винницкой области в автомобиле иностранца нашли антикварный самовар, который он спрятал среди арбузов. Раритет мужчина хотел вывезти в Румынию.

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
