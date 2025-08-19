На Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини
На околиці Ужгорода прикордонники затримали переправника разом з клієнтом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Схему організував 21-річний житель Ужгородського району. Він через спільних знайомих підшукав клієнта, яким виявився 29-річний закарпатець. Фігурант домовився з останнім про оплату за оборудку, що складала 15 000 доларів США, та визначив порядок подальших дій.
Правопорушників затримали на околиці міста Ужгород, за кількасот метрів від кордону зі Словаччиною.
Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які хотіли переправляти чоловіків за кордон. За свої "послуги" зловмисники вимагали по 16 000 доларів США із клієнта.
Закарпатець через контрабанду сигарет до Румунії втратив автобус за 5 млн грнВсі новини »
18 серпня 2025, 08:48На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 19:25В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
14 серпня 2025, 08:49
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Документи українців перевірятиме штучний інтелект
19 серпня 2025, 18:09В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59На Тернопільщині судитимуть двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни
19 серпня 2025, 17:34У Харківському районі знайшли небезпечну воду: що показала перевірка
19 серпня 2025, 17:31На Харківщині росіяни вдарили дроном по "швидкій допомозі"
19 серпня 2025, 17:25У Дніпрі екскерівника КП підозрюють у розкраданні 42 млн грн
19 серпня 2025, 17:23Харківщина серед лідерів за "Доступними кредитами 5-7-9%": бізнес отримав частку з понад 52 млрд грн
19 серпня 2025, 17:07На Черкащині відкрили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого розстріляли за вигук "Слава Україні!"
19 серпня 2025, 16:59Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині загорілось сміттєзвалище
19 серпня 2025, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі блоги »