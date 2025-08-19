На Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини

фото: ДПСУ

На околиці Ужгорода прикордонники затримали переправника разом з клієнтом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Схему організував 21-річний житель Ужгородського району. Він через спільних знайомих підшукав клієнта, яким виявився 29-річний закарпатець. Фігурант домовився з останнім про оплату за оборудку, що складала 15 000 доларів США, та визначив порядок подальших дій.

Правопорушників затримали на околиці міста Ужгород, за кількасот метрів від кордону зі Словаччиною.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які хотіли переправляти чоловіків за кордон. За свої "послуги" зловмисники вимагали по 16 000 доларів США із клієнта.