Иллюстративное фото

Авария произошла на участке движения поезда №39/40 Запорожье - Солотвино. Комиссия будет выяснять все обстоятельства

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Известно, что из-за инцидента ограничено движение пригородного поезда №6581 к станции Виноградов. К счастью, пострадавших в результате схождения вагонов с рельсов нет. В Укрзализныце предполагают, что причиной инцидента могла стать аномальная жара. Однако окончательные причины будут выяснены в ходе проверок.

"Между тем пригородный поезд №6581 сообщением Королево-Батьево будет ограничено до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино-Киев мы попросим дождаться сообщения об объездном маршруте", - сообщили в Укрзализныце.

Напомним, ранее на Волыни начали расследование из-за схода с рельсов пассажирского поезда "Киев-Варшава". Отмечается, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности.