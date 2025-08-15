17:35  15 августа
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
16:30  15 августа
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15:19  15 августа
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 19:25

В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно

15 августа 2025, 19:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Авария произошла на участке движения поезда №39/40 Запорожье - Солотвино. Комиссия будет выяснять все обстоятельства

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Известно, что из-за инцидента ограничено движение пригородного поезда №6581 к станции Виноградов. К счастью, пострадавших в результате схождения вагонов с рельсов нет. В Укрзализныце предполагают, что причиной инцидента могла стать аномальная жара. Однако окончательные причины будут выяснены в ходе проверок.

"Между тем пригородный поезд №6581 сообщением Королево-Батьево будет ограничено до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино-Киев мы попросим дождаться сообщения об объездном маршруте", - сообщили в Укрзализныце.

Напомним, ранее на Волыни начали расследование из-за схода с рельсов пассажирского поезда "Киев-Варшава". Отмечается, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця поезд Закарпатье
Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в результате обстрелов в Днепропетровской области
10 августа 2025, 09:32
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Полицейские задержали 22-летнего мужчину, поджегшего квартиру в Одессе
15 августа 2025, 19:29
Беседа Трамп-Лукашенко: что это значит
15 августа 2025, 19:15
К 10 годам тюрьмы приговорили коллаборантов, которые проводили фейковый референдум в Херсонской области
15 августа 2025, 18:29
Нацбанк уволил топ-менеджера
15 августа 2025, 17:52
Критически важные предприятия Харьковской области получат бронирование работников
15 августа 2025, 17:39
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
15 августа 2025, 17:35
Предприятиям Харьковщины выделили более 200 миллионов евро на покрытие насущных нужд
15 августа 2025, 17:13
Трамп перед встречей с Путиным позвонил по телефону Лукашенко
15 августа 2025, 17:12
В Житомирском районе нетрезвый водитель стал виновником ДТП: три человека травмированы
15 августа 2025, 17:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »