В Ужгороде бывшего чиновника горсовета и оценщика будут судить за продажу земель по заниженной стоимости

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, экс-руководитель департамента Ужгородского горсовета согласовал продажу восьми участков бывшего завода на окраине города за 16,7 млн грн, хотя их рыночная цена составляла в 5 раз больше – более 86 млн грн. Оценщик подготовил заведомо заниженный отчет, который послужил основанием для сделок.

В результате громада Ужгорода недополучила около 70 млн грн.

Чиновнику инкриминируют служебную халатность, оценщику – подделку официальных документов. Экс-чиновника взяли под стражу с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога.

