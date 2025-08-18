Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали контрабанду сигарет на понад 150 тисяч гривень

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу .

Прикордонники запобігли спробі незаконного перевезення тютюнових виробів до Румунії. У пункті пропуску "Дякове" на виїзд з України прибув автобус Van Hool під керуванням 45-річного жителя області. Під час огляду за допомогою системи Videray у багажному відсіку виявили 1150 пачок сигарет без акцизних марок.

Водій планував "підзаробити" на контрабанді сигарет, вартість яких оцінили більш ніж у 153 тисячі гривень.

Товар та автобус вилучили. Транспортний засіб оцінили майже у 5 мільйонів гривень.

