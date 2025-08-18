11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 08:48

Закарпатець через контрабанду сигарет до Румунії втратив автобус за 5 млн грн

18 серпня 2025, 08:48
Фото: ДПСУ
На Закарпатті затримали контрабанду сигарет на понад 150 тисяч гривень

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники запобігли спробі незаконного перевезення тютюнових виробів до Румунії. У пункті пропуску "Дякове" на виїзд з України прибув автобус Van Hool під керуванням 45-річного жителя області. Під час огляду за допомогою системи Videray у багажному відсіку виявили 1150 пачок сигарет без акцизних марок.

Водій планував "підзаробити" на контрабанді сигарет, вартість яких оцінили більш ніж у 153 тисячі гривень.

Товар та автобус вилучили. Транспортний засіб оцінили майже у 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2024–2025 років троє ділків під виглядом гуманітарної допомоги в Україну незаконно ввезли 27 авто. Вартість авто правоохоронці оцінили в майже 5 мільйонів гривень.

16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
