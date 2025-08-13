На Днепропетровщине будут судить двух правоохранителей, требовавших взятки на блокпосте

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу двух правоохранителей, систематически требовавших деньги с водителей во время патрулирования на одном из блокпостов Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, правоохранители останавливали автомобили под предлогом нарушений ПДД. Вместо оформления штрафов требовали от водителей от 7 до 20 тысяч гривен, угрожая лишением водительских прав. В большинстве случаев водители соглашались заплатить.

Взятки получали либо наличными прямо на месте, либо через банковские переводы на карточку их знакомого — бывшего работника полиции, после выхода на пенсию присоединившегося к преступной схеме.

Следователи ДБР задокументировали не менее 14 эпизодов вымогательства и получения неправомерной выгоды. Общая сумма взяток превысила 140 тысяч гривен.

Правоохранители и их сообщник обвиняются по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с его вымогательством, совершенное повторно в составе организованной группы.

Санкция предусматривает наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

