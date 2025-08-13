07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
07:59  13 августа
В Кривом Роге 5-летний мальчик погиб после падения с 9-го этажа
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 07:34

На Днепропетровщине будут судить двух правоохранителей, требовавших взятки на блокпосте

13 августа 2025, 07:34
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу двух правоохранителей, систематически требовавших деньги с водителей во время патрулирования на одном из блокпостов Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, правоохранители останавливали автомобили под предлогом нарушений ПДД. Вместо оформления штрафов требовали от водителей от 7 до 20 тысяч гривен, угрожая лишением водительских прав. В большинстве случаев водители соглашались заплатить.

Взятки получали либо наличными прямо на месте, либо через банковские переводы на карточку их знакомого — бывшего работника полиции, после выхода на пенсию присоединившегося к преступной схеме.

Следователи ДБР задокументировали не менее 14 эпизодов вымогательства и получения неправомерной выгоды. Общая сумма взяток превысила 140 тысяч гривен.

Правоохранители и их сообщник обвиняются по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с его вымогательством, совершенное повторно в составе организованной группы.

Санкция предусматривает наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области появились мобильные блокпосты. Отмечается, система блокпостов станет частью общего усиления контроля на территории Ровенского района.

Ранее сообщалось, что Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября. Соответствующие законопроекты парламентарии одобрили на очередном заседании 15 июля. Инициатива поступила от президента Украины Владимира Зеленского.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область блокпост правоохранители взятка водители ГБР расследование суд
На Днепропетровщине мужчину будут судить за убийство сожительницы
12 августа 2025, 21:56
Депутатке Днепропетровского облсовета Мирошниченко продлили меру пресечения до 13 сентября по делу о фиктивной службе
12 августа 2025, 17:48
На Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов"
12 августа 2025, 17:44
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Кривом Роге 5-летний мальчик погиб после падения с 9-го этажа
13 августа 2025, 07:59
Президент Румынии планирует осенью посетить Киев
13 августа 2025, 07:50
Последствия обстрелов Никопольщины: повреждена многоэтажка, возник пожар
13 августа 2025, 07:47
Почти 900 оккупантов и 23 артсистемы: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
13 августа 2025, 07:38
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
13 августа 2025, 07:29
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
13 августа 2025, 07:17
Зеленский, Трамп и Вэнс встретятся онлайн: о чем будут говорить
13 августа 2025, 07:15
Леся Никитюк рассказала, почему выбрала Владимира Дантеса
13 августа 2025, 01:50
Известный стилист рассказал, как делал стрижку Петру Порошенко
13 августа 2025, 01:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »