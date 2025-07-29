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В Ровенском районе обсудили организацию временных и мобильных блокпостов. Из соображений безопасности детали не разглашаются

Об этом сообщили в Ровенском РГА после совещания с участием полиции, ТЦК, Нацгвардии и других силовых структур.

В ходе совещания определен четкий механизм установления блокпостов, а также ответственных лиц для обеспечения эффективного функционирования системы безопасности в регионе.

Из соображений сохранности детали не разглашаются.

Отмечается, что система блокпостов станет частью общего усиления контроля на территории района.

Напомним, Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября. Соответствующие законопроекты парламентарии одобрили на очередном заседании 15 июля. Инициатива поступила от президента Украины Владимира Зеленского.