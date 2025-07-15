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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Соответствующие законопроекты парламентарии одобрили на очередном заседании 15 июля. Инициатива поступила от президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно принятому решению, военное положение и мобилизационные мероприятия будут продолжаться с 7 августа по 5 ноября 2025 года включительно. Это уже 16 продление режима военного положения с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Голосование в Верховной Раде

Мобилизация предусматривает обязательный призыв мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на военную службу для укомплектования подразделений Вооруженных Сил и других формирований обороны. Военное положение, в свою очередь, позволяет органам власти более оперативно реагировать на угрозы безопасности и вводить временные ограничения, если это необходимо.

Ранее сообщалось, Зеленский предлагает нардепам продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября.