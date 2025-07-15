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15 июля 2025, 13:59

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября

15 июля 2025, 13:59
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фото: иллюстративное
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Верховная Рада Украины поддержала продление срока действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Соответствующие законопроекты парламентарии одобрили на очередном заседании 15 июля. Инициатива поступила от президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно принятому решению, военное положение и мобилизационные мероприятия будут продолжаться с 7 августа по 5 ноября 2025 года включительно. Это уже 16 продление режима военного положения с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Голосование в Верховной Раде

Мобилизация предусматривает обязательный призыв мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на военную службу для укомплектования подразделений Вооруженных Сил и других формирований обороны. Военное положение, в свою очередь, позволяет органам власти более оперативно реагировать на угрозы безопасности и вводить временные ограничения, если это необходимо.

Ранее сообщалось, Зеленский предлагает нардепам продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября.

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