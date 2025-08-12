В Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, которые хотели переправлять мужчин за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

По материалам ГБР будут судить таможенника и работника правоохранительного органа, которые хотели зарабатывать на «контрабанде» мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Известно, что злоумышленники предложили двоим мужчинам организовать их выезд из Украины в обход официального контроля. Таможенник должен был за 300 метров до пункта пропуска забрать у них паспорта и самостоятельно "договориться" с коллегами о беспрепятственном пересечении и внесении фиктивных отметок о законном выезде. Далее, по их замыслу, клиенты проходили границу без проверок.

За свои "услуги" злоумышленники потребовали по 16 тысяч долларов США с каждого, из которых 6 тысяч получили авансом.

Фигуранты были задержаны во время сопровождения "клиентов" к границе и получения еще 26 тысяч долларов.

За совершенное организаторам схемы грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки. За деньги он вносил в базу данных "Путь" информацию о въезде на территорию Украины лиц призывного возраста, которые выехали из страны и не вернулись.