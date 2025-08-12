10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 15:19

В Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, которые хотели переправлять мужчин за границу

12 августа 2025, 15:19
иллюстративное фото: из открытых источников
По материалам ГБР будут судить таможенника и работника правоохранительного органа, которые хотели зарабатывать на «контрабанде» мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Известно, что злоумышленники предложили двоим мужчинам организовать их выезд из Украины в обход официального контроля. Таможенник должен был за 300 метров до пункта пропуска забрать у них паспорта и самостоятельно "договориться" с коллегами о беспрепятственном пересечении и внесении фиктивных отметок о законном выезде. Далее, по их замыслу, клиенты проходили границу без проверок.

За свои "услуги" злоумышленники потребовали по 16 тысяч долларов США с каждого, из которых 6 тысяч получили авансом.

Фигуранты были задержаны во время сопровождения "клиентов" к границе и получения еще 26 тысяч долларов.

За совершенное организаторам схемы грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки. За деньги он вносил в базу данных "Путь" информацию о въезде на территорию Украины лиц призывного возраста, которые выехали из страны и не вернулись.

Закарпатье коррупционная схема граница побег за границу ГБР
