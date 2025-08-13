09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 11:38

Рейд на в’їзді до Ужгорода: ТЦК та поліція перевіряють військові документи

13 серпня 2025, 11:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
Сьогодні вранці на в'їзді до Ужгорода утворився багатокілометровий затор. На вулиці Українській ТЦК спільно з патрульною поліцією зупиняють кожен автомобіль і перевіряють військово-облікові документи у чоловіків 18–60 років

Про це пише журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За його словами, рейд спрямований на виявлення осіб, які уникають військового обліку, не оновили свої дані у реєстрі, або не мають при собі необхідних документів — військового квитка чи QR-коду "Резерв+".

Перевірку проводять ретельно: документи переглядають, звіряють із електронною базою "Оберіг".

Очевидці зазначають, що ситуація наразі спокійна.

Нагадаємо, на Рівненщині з'явилися мобільні блокпости. Зазначається, система блокпостів стане частиною загального посилення контролю на території Рівненського району.

Раніше повідомлялося,що Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада. Відповідні законопроєкти парламентарі схвалили на черговому засіданні 15 липня. Ініціатива надійшла від президента України Володимира Зеленського.

Закарпаття Ужгород війна ТЦК поліція перевірка документів військовозобовʼязані блокпост
13 серпня 2025
07 серпня 2025
