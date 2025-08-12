На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией
На Закарпатье вблизи села Палло задержаны 19 граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу со Словакией
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что камеры наблюдения зафиксировали движение группы нарушителей.
Для задержания оперативно прибыли группа реагирования и сотрудники подразделения. Сначала удалось задержать 18 человек, а затем еще одного участника, который остался позади главной группы.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия и нарушители будут привлечены к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Все задержанные находятся в подразделении, где идет процесс установления лиц, причастных к организации этой попытки переправы.
Напомним, в рамках третьего этапа спецоперации "Опекун" правоохранители разоблачили еще несколько десятков военнообязанных лиц, пытавшихся избежать службы в Вооруженных силах Украины. Подозрения получили около 30 человек — как гражданские, так и военнослужащие.