07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
12 августа 2025, 08:55

На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией

12 августа 2025, 08:55
На Закарпатье вблизи села Палло задержаны 19 граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу со Словакией

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что камеры наблюдения зафиксировали движение группы нарушителей.

Для задержания оперативно прибыли группа реагирования и сотрудники подразделения. Сначала удалось задержать 18 человек, а затем еще одного участника, который остался позади главной группы.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и нарушители будут привлечены к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Все задержанные находятся в подразделении, где идет процесс установления лиц, причастных к организации этой попытки переправы.

Напомним, в рамках третьего этапа спецоперации "Опекун" правоохранители разоблачили еще несколько десятков военнообязанных лиц, пытавшихся избежать службы в Вооруженных силах Украины. Подозрения получили около 30 человек — как гражданские, так и военнослужащие.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
