На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией

Скриншот с видео

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что камеры наблюдения зафиксировали движение группы нарушителей.

Для задержания оперативно прибыли группа реагирования и сотрудники подразделения. Сначала удалось задержать 18 человек, а затем еще одного участника, который остался позади главной группы.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и нарушители будут привлечены к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Все задержанные находятся в подразделении, где идет процесс установления лиц, причастных к организации этой попытки переправы.

Напомним, в рамках третьего этапа спецоперации "Опекун" правоохранители разоблачили еще несколько десятков военнообязанных лиц, пытавшихся избежать службы в Вооруженных силах Украины. Подозрения получили около 30 человек — как гражданские, так и военнослужащие.