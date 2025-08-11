В Украине продолжается масштабная "облава" на уклонистов: уже почти 30 подозрений

Фото: Национальная полиция

В рамках третьего этапа спецоперации "Опекун" правоохранители разоблачили еще несколько десятков военнообязанных лиц, пытавшихся избежать службы в Вооруженных силах Украины

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Подозрения получили почти 30 человек — как гражданские, так и военнослужащие. Все они предоставляли фиктивные медицинские справки, в частности о якобы непригодности к службе или потребности в уходе за больными родственниками.

В одном из случаев военный подал документы об инвалидности матери и жены, однако выяснилось, что ни одна из них не обращалась к медикам. Другой мужчина предоставил сфальсифицированную справку о серьезных проблемах со здоровьем — хотя врачи рекомендовали только временный отпуск. Еще один фигурант дела совершил самоувечье, чтобы избежать мобилизации.

Правоохранители провели более 60 обысков по всей Украине.

Уголовные производства открыты по статьям об уклонении от службы, подделке документов, мошенничестве и самоувечье.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Спецоперация "Опекун" продолжается. В рамках предварительных этапов правоохранители уже задокументировали более 100 фактов подделки медицинских справок.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд признал мужчину виновным в самовольном уходе с места военной службы. Причиной того, что он покинул место службы, была необходимость получить паспортные документы. Впоследствии, как рассказал стрелок, он остался дома и не вернулся в часть, потому что ему так посоветовала мама.