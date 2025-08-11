Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией

фото: ГПСУ

На днях пограничный патруль во время мониторинга горного участка государственной границы с Румынией зафиксировал движение в сторону соседней страны 4 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Отмечается, что поздним вечером пограничный патруль во время мониторинга горного участка государственной границы с Румынией зафиксировал движение в сторону соседней страны 4 человек. Учитывая немалое расстояние до пограничников, близость к границе и ограниченную видимость, нарушители надеялись, что им удастся скрыться.

У пограничников была служебная собака, которая довольно быстро вывела их на след, и через некоторое время нарушители были задержаны.

Как выяснилось, четыре жителя Одесской и Донецкой областей пытались незаконно попасть в Румынию, воспользовавшись онлайн картой. За совершенное им грозит штраф

Напомним, в Закарпатье разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. За 50000 долларов злоумышленники устраивали клиентам "путешествие" в Румынию.