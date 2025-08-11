На Закарпатье задержали иностранного туриста, пытавшегося незаконно попасть в Словакию

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Как отмечается, пограничники Чопского отряда задержали недалеко от пункта пропуска "Малые Селменцы" 22-летнего гражданина Швеции, пытавшегося попасть из Украины на территорию Словакии незаконным способом.

Пограничники установили, что иностранец является путешественником и прибыл на территорию нашего государства установленным порядком через пункт пропуска Малые Селменцы. Целью его поездки был однодневный визит в Ужгород, где он планировал ознакомиться с архитектурой и историческими достопримечательностями областного центра Закарпатья.

Ночью после прогулки по городу юноша решил вернуться в Словакию. Он приехал в деревню Малые Селменцы в полночь. Когда иностранец увидел, что пункт пропуска не функционирует, решил обойти его и пересечь границу незаконным способом.

За совершенное мужчине грозит штраф.

