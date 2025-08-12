На Закарпатті затримали 19 нелегалів, які намагалися перетнути кордон із Словаччиною

Скриншот із відео

На Закарпатті поблизу села Палло затримано 19 громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що камери спостререження зафіксували переміщення групи порушників.

Для їх затримання оперативно прибули група реагування та співробітники підрозділу. Спочатку вдалося затримати 18 осіб, а згодом — ще одного учасника, який залишився позаду головної групи.

Наразі встановлюються всі обставини події, і порушники будуть притягнуті до відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону.

Усі затримані перебувають в підрозділі, де триває процес встановлення осіб, причетних до організації цієї спроби переправи.

Нагадаємо, в рамках третього етапу спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили ще кілька десятків військовозобовʼязаних осіб, які намагалися уникнути служби у Збройних силах України. Підозри отримали майже 30 осіб — як цивільні, так і військовослужбовці.