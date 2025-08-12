10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 08:55

На Закарпатті затримали 19 нелегалів, які намагалися перетнути кордон із Словаччиною

12 серпня 2025, 08:55
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті поблизу села Палло затримано 19 громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що камери спостререження зафіксували переміщення групи порушників.

Для їх затримання оперативно прибули група реагування та співробітники підрозділу. Спочатку вдалося затримати 18 осіб, а згодом — ще одного учасника, який залишився позаду головної групи.

Наразі встановлюються всі обставини події, і порушники будуть притягнуті до відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону.

Усі затримані перебувають в підрозділі, де триває процес встановлення осіб, причетних до організації цієї спроби переправи.

Нагадаємо, в рамках третього етапу спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили ще кілька десятків військовозобовʼязаних осіб, які намагалися уникнути служби у Збройних силах України. Підозри отримали майже 30 осіб — як цивільні, так і військовослужбовці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники Закарпаття порушення нелегали Словаччина Держприкордонслужба перетин кордону
На Харківщині мобілізували поліцейського, який намагався вивезти ухилянта за кордон
11 серпня 2025, 23:45
На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини
11 серпня 2025, 15:59
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 14:49
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Волині — понад 300 аварій з дітьми з початку року: половина через мопеди
12 серпня 2025, 11:13
У Дніпрі чоловік через ревнощі вдарив ножем у живіт свого гостя
12 серпня 2025, 11:09
На Хмельниччині врятували жінку, яку віднесло течією на SUP-дошці на Дністрі
12 серпня 2025, 11:08
У Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового
12 серпня 2025, 10:59
На Львівщині в ДТП постраждали дві людини: пенсіонерка та 16-річний хлопець
12 серпня 2025, 10:57
В Одесі затримали 18-річного юнака з психотропами на 20 млн грн
12 серпня 2025, 10:51
У Києві ділок за $15-25 тисяч оформлював фейкові довідки ВЛК для ухилення від служби
12 серпня 2025, 10:49
На Миколаївщині майже добу гасять масштабну пожежу в Андріївському лісовому урочищі
12 серпня 2025, 10:34
12 тисяч доларів за "таксі" до Молдови та Румунії: на лаві підсудних - троє чоловіків
12 серпня 2025, 10:32
Українські роботи для армії: ще 8 нових платформ кодифіковано у липні
12 серпня 2025, 10:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »