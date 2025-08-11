Фото: Нацполиция

Харьковский полицейский без разрешения уехал в Закарпатскую область. Там он пытался вывезти людей за границу

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области уехал в отпуск в Закарпатскую область на служебном автомобиле без соответствующего разрешения. Известно, что среди его пассажиров был мужчина призывного возраста. Сейчас в Нацполиции было начато служебное расследование.

Вечером на стационарном посту в селе Торунь Хустского района местные полицейские остановили автомобиль Kia Sportage с номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству. В ходе проверки документов оказалось, что в авто женщина и двое мужчин призывного возраста, один из которых был в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва на военную службу.

Мужчину доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии с целью дальнейшего призыва на военную службу. Правоохранителя также уволили и мобилизовали в ВСУ.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили злоумышленников, организовавших схему незаконной переправки военнообязанных за границу. За 5 тысяч долларов они предлагали мужчине помощь в бегстве в Румынию вне официальных пунктов пропуска.