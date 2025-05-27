На Закарпатье разоблачили наркоторговца, который сбывал синтетику через "закладки"
В поселке Великий Бычков Закарпатской области правоохранители разоблачили и задержали 43-летнего местного жителя, который занимался сбытом особо опасного наркотика — Альфа-PVP
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Правоохранители установили, что мужчина наладил схему распространения наркотика путем так называемых "закладок". Деньги за "товар" получал на банковские счета.
При задержании у злоумышленника изъяли свертки с синтетическим веществом.
За продажу особо опасных наркотиков задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, который раскладывал "закладки" с наркотиками вблизи детских площадок.
Ранее на Тернопольщине полицейские нашли наркотики в варенье. Такую "посылку" пытались доставить в следственный изолятор.