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26 мая 2025, 13:33

На Закарпатье будут судить лесников, срубивших деревьев более чем на 12 млн грн

26 мая 2025, 13:33
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фото: ГБР
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В Закарпатские области завершили досудебное расследование по четырем участникам организованной группы, которая незаконно срубила лес на территории Брустурянского лесоохотничьего хозяйства Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Организовал сделку руководитель Брустурянского лесхоза. Он привлек к незаконной деятельности трех подчиненных – двух мастеров леса и ведущего инженера лесхоза.

По данным следствия, в течение 13 месяцев было незаконно срублено 1369 деревьев породы ель и бук. По результатам проведенных экспертиз сумма нанесенного ущерба окружающей среде, вызванная незаконными рубками, составляет более 12 млн грн.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье прошла первая акция протеста против строительства ветряков на известной долине.

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