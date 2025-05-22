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22 мая 2025, 08:24

Сладкая контрабанда: на Тернопольщине полицейские нашли наркотики в варенье

22 мая 2025, 08:24
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фото: Национальная полиция
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На Тернопольщине правоохранители совместно с дежурными Чертковского учреждения исполнения наказаний №26 перехватили попытку доставки наркотиков в следственный изолятор

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 20 мая очередной следственный изолятор обнаружил подозрительные свертки в консервации, а именно – в домашнем варенье.

Посылка адресовалась одному из осужденных, отбывающему наказание за имущественные преступления. Запретное вещество поместили в пять полиэтиленовых мешочков.

Посылку изъяли, ее содержание направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Николаевской области наркоторговец прятал психотропы в продуктах.

Ранее в Киеве разоблачили группу преступников, которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.

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