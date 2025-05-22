Сладкая контрабанда: на Тернопольщине полицейские нашли наркотики в варенье
На Тернопольщине правоохранители совместно с дежурными Чертковского учреждения исполнения наказаний №26 перехватили попытку доставки наркотиков в следственный изолятор
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 20 мая очередной следственный изолятор обнаружил подозрительные свертки в консервации, а именно – в домашнем варенье.
Посылка адресовалась одному из осужденных, отбывающему наказание за имущественные преступления. Запретное вещество поместили в пять полиэтиленовых мешочков.
Посылку изъяли, ее содержание направлено на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, в Николаевской области наркоторговец прятал психотропы в продуктах.
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