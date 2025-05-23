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23 мая 2025, 22:40

В Киеве задержали мужчину, который раскладывал "закладки" с наркотиками вблизи детских площадок

23 мая 2025, 22:40
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Фото: Нацполиция
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В столице задержан местный житель, который раскладывал в городе "закладки". Теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 43-летнего киевлянина, раскладывавшего "закладки" в центре столицы. Мужчина в соцсетях нашел "подработку", а затем выполнял задачи - разлагать запрещенные вещества.

У мужчины нашли 3 свертки с амфетамином. Еще 100 он успел разместить во дворах, вблизи домов и детских площадок. Дома правоохранители обнаружили у него еще 80 "закладок" с мефедроном и таблетками метадона.

"Следователи объявили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские нашли наркотики в варенье. Такую "посылку" пытались доставить в следственный изолятор.

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