Фото: Нацполиция

В столице задержан местный житель, который раскладывал в городе "закладки". Теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 43-летнего киевлянина, раскладывавшего "закладки" в центре столицы. Мужчина в соцсетях нашел "подработку", а затем выполнял задачи - разлагать запрещенные вещества.

У мужчины нашли 3 свертки с амфетамином. Еще 100 он успел разместить во дворах, вблизи домов и детских площадок. Дома правоохранители обнаружили у него еще 80 "закладок" с мефедроном и таблетками метадона.

"Следователи объявили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские нашли наркотики в варенье. Такую "посылку" пытались доставить в следственный изолятор.