На Закарпатті викрили наркоторговця, який збував синтетику через "закладки"

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У селищі Великий Бичків Закарпатської області правоохоронці викрили та затримали 43-річного місцевого мешканця, який займався збутом особливо небезпечного наркотика — Альфа-PVP

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив схему розповсюдження наркотику шляхом так званих "закладок". Гроші за !товар" отримував на банківські рахунки.

Під час затримання у зловмисника вилучили згортки із синтетичною речовиною.

За продаж особливо небезпечних наркотиків затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який розкладав "закладки" з наркотиками поблизу дитячих майданчиків.

Раніше на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні. Таку "посилку" намагались доставити в слідчий ізолятор.