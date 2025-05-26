На Закарпатье полиция расследует самоубийство студента: подробности трагедии

фото: Суспильне Ужгород

В Закарпатской области полиция расследует обстоятельства смерти студента. Трагедия произошла в Ужгороде

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции области , передает RegioNews.

Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по факту гибели студента, отметив в Едином реестре досудебных расследований квалификацию дела по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с примечанием "самоубийство".

Все необходимые экспертизы будут проводиться именно в рамках этой квалификации, подчеркнули в полиции.

Правоохранители также подтвердили, что парень оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается, и видео.

По словам журналиста Виталия Глаголы, парень очень боялся подвести маму. Ездил домой редко, потому что дома был постоянный крик.

Друзья говорят, что он молчал о своих переживаниях, а мама, мол, не слушала, только требовала. И утром перед НМТ она сказала: "Не сдашь - поедешь к брату в Чехию на заработки".

Как известно, 24 мая в Ужгороде погиб 16-летний студент Академии культуры и искусств, выпрыгнувший с шестого этажа общежития. Он учился во втором курсе театрального отделения Академии.

Медики пытались реанимировать парня, но спасти его не удалось.

Напомним, в ночь на 24 мая во время атаки на Киев 22-летний парень пытался совершить самоубийство в укрытии.