В четверг представят председателя Закарпатской ОГА, - источник

Претендентом на должность председателя Закарпатской ОГА называют Алексея Петрова, который ранее возглавлял СБУ в Кировоградской области

Алексей Петров

Претендентом на должность председателя Закарпатской ОГА называют Алексея Петрова, который ранее возглавлял СБУ в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.

В четверг, 23 апреля, в Ужгород прилетит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В программе КПП "Тиса" в Чопе, Перечинский лесохимический комбинат и Закарпатская областная больница. Работники управления государственной охраны, которые обеспечивают визит Шмыгаля, уже в Ужгороде, говорится в сообщении.

"Информацию имел еще в субботу, ждал подтверждение из трех независимых источников. В программу еще могут внести изменения, но пока ситуация такая. Кроме того, у меня есть информация, что в четверг также представят нового главу Закарпатской ОГА. Но о представлении и кто именно будет представлять его распишу позже", - сообщает Глагола.

Напомним, 17 апреля Зеленский уволил вероятного кандидата на главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова из СБУ Кировоградской области.

Петров Алексей Геннадьевич — офицер украинских спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Алексей Петров может возглавить Закарпатскую ОГА, эту информацию он указал в своей декларации.

В собственности Петрова квартира на 174 м. кв., шесть земельных участков на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратных метров. Четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.

Из автомобилей в семье грузовой Mercedes Vito, записанный на жену. Жена чиновника, Ирина Петрова, является собственницей двух обществ с ограниченной ответственностью и торговой марки.

В СБУ Алексей Петров заработал за год 597 646 гривен. Наличными у него 980 000 тысяч гривен, а у жены 1,25 миллиона гривен.

Алексей Петров с женой воспитывают пятеро детей: трех сыновей и две дочери.

Ранее сообщалось, что нового главу ОГА представит во время своего рабочего визита на Закарпатье президент Владимир Зеленский. 16 апреля президент побывал на Закарпатье, посмотрел два военных объекта, но представление председателя так и не произошло.

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