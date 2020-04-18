17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области

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17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области

Указ №150 / 2020 опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, - говорится в документе.

Известно, что Петров Алексей Геннадьевич - офицер украинских спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.

На должность руководителя Департамента контрразведки Службы безопасности Украины он был назначен указом Президента от 14 февраля 2017 года.

27 августа 2019 уволен от этой должности и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

Ранее СМИ сообщали, чтo Алексей Петpoв мoжете возглавить Зaкapпaтскую ОГА, эту информацию он указал в своей декларации.

По данным журналистов Bihus.info, Петров был фигурантом скандала вокруг квартиры площадью 170 квадратных метров в центре Киева, которую он приватизировал перед выборами президента.

Напомним, 14 апреля а сайте НАПК появилась декларация Алексея Петрова, который официально претендует на пост главы Закарпатской ОГА.