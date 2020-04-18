12:43  18 апреля
В Чернобыле и Житомирской области продолжают бушевать пожары
10:05  18 апреля
Коронавирус в Украине: зафиксировано 5106 случаев заболевания
17:41  18 апреля
В зоне ООС зафиксировано три обстрела, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 апреля 2020, 13:51 25

Зеленский уволил вероятного кандидата на главу Закарпатской ОГА из СБУ Киpoвoгpaдськои oблaсти

Читайте також
українською мовою
18 апреля 2020, 13:51 25
Читайте також українською мовою
17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области
Фото: Facebook
17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области

Указ №150 / 2020 опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, - говорится в документе.

Известно, что Петров Алексей Геннадьевич - офицер украинских спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.

На должность руководителя Департамента контрразведки Службы безопасности Украины он был назначен указом Президента от 14 февраля 2017 года.

27 августа 2019 уволен от этой должности и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

Ранее СМИ сообщали, чтo Алексей Петpoв мoжете возглавить Зaкapпaтскую ОГА, эту информацию он указал в своей декларации.

По данным журналистов Bihus.info, Петров был фигурантом скандала вокруг квартиры площадью 170 квадратных метров в центре Киева, которую он приватизировал перед выборами президента.

Напомним, 14 апреля а сайте НАПК появилась декларация Алексея Петрова, который официально претендует на пост главы Закарпатской ОГА.


Алексей Петров коррупция СБУ Закарпатье Кировогрдаская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Полтаве изъяли контрабандные сигареты на более чем три миллиона гривен
17 апреля 2020, 16:22
Дела Майдана: суд заочно арестовал эксзаместителя главы СБУ
17 апреля 2020, 16:22
В Кропивницком СИЗО выявили многочисленные нарушения эпидемического режима
17 апреля 2020, 11:40
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Последние Популярные
Валерия Ясницкая
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Все блоги »
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится
17 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »