Зеленский уволил вероятного кандидата на главу Закарпатской ОГА из СБУ Киpoвoгpaдськои oблaсти
Указ №150 / 2020 опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, - говорится в документе.
Известно, что Петров Алексей Геннадьевич - офицер украинских спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.
На должность руководителя Департамента контрразведки Службы безопасности Украины он был назначен указом Президента от 14 февраля 2017 года.
27 августа 2019 уволен от этой должности и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.
Ранее СМИ сообщали, чтo Алексей Петpoв мoжете возглавить Зaкapпaтскую ОГА, эту информацию он указал в своей декларации.
По данным журналистов Bihus.info, Петров был фигурантом скандала вокруг квартиры площадью 170 квадратных метров в центре Киева, которую он приватизировал перед выборами президента.
Напомним, 14 апреля а сайте НАПК появилась декларация Алексея Петрова, который официально претендует на пост главы Закарпатской ОГА.
- 18:35 18 апреля Власти Харькова закрыли на Пасху храмы и рынки
- 17:58 18 апреля Пожары вокруг Киева носят характер массовых умышленных поджогов - Геращенко
- 17:41 18 апреля В зоне ООС зафиксировано три обстрела, один военный ранен
- 17:24 18 апреля Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет
- 17:03 18 апреля В Днепре полиция возбудила уголовное дело из-за скопления людей в храме
- 16:33 18 апреля Воздух в Киеве не очистится в ближайшее время - синоптики
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы