Президент осмотрел два военные объекты на Закарпатье. ФОТО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский проверил ход учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
На горном полигоне десантно-штурмовые подразделения отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов. При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив вражеский" опорный пункт.
Во время одного из этапов учений отработаны пополнения запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставка грузов осуществлена с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении Десантно-штурмовых войск. Десантирование произошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.
Президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении Десантно-штурмовых войск и других подразделений Вооруженных сил Украины.
Зеленский также ознакомился с состоянием строительства военного городка для размещения подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он осмотрел построенную казарму, комнату и кухню. В казарме будут проживать 125 военнослужащих в 41 квартире.
"Это очень хорошие, современные условия. Думаю, это те комнаты, в которых наши военные будут чувствовать себя комфортно", – отметил Президент.
Владимир Зеленский также ознакомился с ходом работ по ремонту столовой. Ее основной зал рассчитан на 344 посетители, а зал для офицеров – на 40 человек.
Реконструкцию здания выполнели на 95%, завершаются работы по установке вентиляционной системы. В целом военный городок будет готов уже в мае.
Напомним, на Закарпатье с рабочим визитом прибыл Зеленский. Президент из Ужгорода отправился в Мукачево для общения с военными.
- 18:51 16 апреля Суд отправил Чорновол под домашний арест
- 18:21 16 апреля В Запорожье исполком отказался останавливать работу маршруток на период карантина
- 18:14 16 апреля В Чернобыльской зоне из-за ветра снова начался пожар
- 17:34 16 апреля Во Львове решили вопрос работы рынков
- 17:34 16 апреля Карантин на Пасху: в Одесской области закроют рынки
- 17:25 16 апреля Киев накрыли облако из пыли и штормовой ветер
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"