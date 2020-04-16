Президент осмотрел два военные объекты на Закарпатье. ФОТО

Сегодня, 16 апреля, с рабочим визитом на Закарпатье прибыл Владимир Зеленский

Фото: сайт президента

Сегодня, 16 апреля, с рабочим визитом на Закарпатье прибыл Владимир Зеленский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский проверил ход учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На горном полигоне десантно-штурмовые подразделения отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов. При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив вражеский" опорный пункт.

Во время одного из этапов учений отработаны пополнения запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставка грузов осуществлена с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении Десантно-штурмовых войск. Десантирование произошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.

Президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении Десантно-штурмовых войск и других подразделений Вооруженных сил Украины.

Зеленский также ознакомился с состоянием строительства военного городка для размещения подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он осмотрел построенную казарму, комнату и кухню. В казарме будут проживать 125 военнослужащих в 41 квартире.

"Это очень хорошие, современные условия. Думаю, это те комнаты, в которых наши военные будут чувствовать себя комфортно", – отметил Президент.

Владимир Зеленский также ознакомился с ходом работ по ремонту столовой. Ее основной зал рассчитан на 344 посетители, а зал для офицеров – на 40 человек.

Реконструкцию здания выполнели на 95%, завершаются работы по установке вентиляционной системы. В целом военный городок будет готов уже в мае.

Напомним, на Закарпатье с рабочим визитом прибыл Зеленский. Президент из Ужгорода отправился в Мукачево для общения с военными.