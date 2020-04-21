У четвер представлять голову Закарпатської ОДА, - джерело

Претендентом на посаду голови Закарпатської ОДА називають Олексія Петрова, який раніше очолював СБУ у Кіровоградській області

Олексій Петров

Претендентом на посаду голови Закарпатської ОДА називають Олексія Петрова, який раніше очолював СБУ у Кіровоградській області

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.

У четвер, 23 квітня, в Ужгород прилетить прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. У програмі КПП "Тиса" в Чопі, Перечинський лісохімічний комбінат та Закарпатська обласна лікарня. Працівники управління державної охорони, які забезпечують візит Шмигаля - вже в Ужгороді, йдеться в дописі.

"Інформацію мав ще в суботу, чекав підтвердження із трьох незалежних джерел. У програму ще можуть внести зміни, але поки ситуація така. Крім того, у мене є інформація, що у четвер також представлять нового голову Закарпатської ОДА. Але про представлення і хто саме буде його представляти розпишу пізніше", - повідомляє Глагола.

Нагадаємо, 17 квітня Зеленський звільнив ймовірного кандидата на голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова із СБУ Кіpoвoгpaдської oблaсті.

Петров Олексій Геннадійович — офіцер українських спецслужб, генерал-майор та Заслужений юрист України.

Раніше ЗМІ пoвідoмляли, щo Oлексій Петpoв мoже oчoлити Зaкapпaтську OДA, цю інформацію він вказав у своїй декларації.

У власності Петрова квартира на 174 м. кв., шість земельних ділянок на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратних метрів. Чотири нежитлових приміщення, а також недобудований будинок.

Із автомобілів у родині вантажний Mercedes Vito, записаний на дружину. Дружина посадовця, Ірина Петрова, є власницею двох товариств із обмеженою відповідальністю і торгової марки.

В СБУ Олексій Петров заробив за рік 597 646 гривень. Готівкою у нього 980 000 тисяч гривень, а у дружини 1,25 мільйона гривень.

Олексій Петров з дружиною виховують п'ятеро дітей: трьох синів і дві доньки.

Раніше повідомлялося, що нового голову ОДА представить під час свого робочого візиту на Закарпаття президент Володимир Зеленський. 16 квітня президент побував на Закарпатті, оглянув два військові об'єкти, але представлення голови так і не відбулося.

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