Попытка № 3: почему ставленники Зеленского не приживаются на Закарпатье

Уже в этот четверг, 16 апреля, в Ужгороде должно состояться представление нового главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова. Представлять нового руководителя будет Владимир Зеленский

Уже в этот четверг, 16 апреля, в Ужгороде должно состояться представление нового главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова. Представлять нового руководителя будет Владимир Зеленский

Информация о том, что Кабмин согласовал кандидатуру на должность председателя Закарпатской ОГА ажиотажа в области не вызвала. Дело в том, что закарпатцы любую информацию о новых назначениях серьезно обдумывают только по факту. Тем более, что за последние пару месяцев новые губернаторы Закарпатью "светили" уже пару раз.

Началось все после увольнения с должности Игоря Бондаренко, который продержался в кресле главы ОГА чуть больше пол года. Успешного предпринимателя из Мукачево, владельца и основателя сети кондитерских с одноименным брендом Зеленский назначил на должность в июле 2019 года, а уже в конце декабря со словами "не потому, что он неопытен или нечист на руку, а потому, что мы не увидели никакого результата" президент уволил его.

Сам Бондаренко с такими выводами не согласился. Комментируя свою отставку, он, в частности, сообщил, что о своей отставке узнал в тот же роковой день – 24 декабря. "Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за пять месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", – отметил Бондаренко и поблагодарил Зеленскому, мол, "мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его, мы – люди командные".

Эксперты же среди вероятных причин отставки называли провалы не только в делах хозяйственных, речь шла, в частности, и о полном фиаско правящей партии на выборах в закарпатских ОТГ 22 декабря 2019 года. В девяти общинах руководителем "слугу народа" выбрали только в двух. Не оЗеленився тогда и депутатский корпус тергромад.

Исполнять обязанности председателя ОГА начал Алексей Гетманенко, который до этого работал заместителем Бондаренко.

Уже 29 января на заседании Правительства было принято решение о назначении председателем Закарпатской ОГА 38-летнего правоведа из Полтавы, генерального директора ООО "Умные удобрения" в Киеве, советника директора RU Granis в Лондоне и руководитель проектов в аграрном секторе Азиатско-Тихокенського региона Никиту Михайлюка. Пять лет он работал в Центральном аппарате службы безопасности Украины.

Журналистам местных СМИ тогдашний кандидат свое назначение не комментировал, только подтвердил, что действительно есть представление Правительству на его кандидатру в качестве руководителя Закарпатья. На вопрос, может ли что-то измениться, Михайлюк ответил, что пока все в процессе. "Насколько я знаю, что все в процессе. Слово за президентом, который должен утвердить на должность. Окончательное решение за ним", - сказал кандидат.

Он также добавил, что о дате назначения говорить еще рано. "Сейчас много бюрократических моментов. Вот бегаю, собираю кипы бумаг и документов. Еще надо дерпереверку пройти. Поэтому говорить о какой-то дате еще рано", - отметил Михайлюк, добавляя, что не является пользователем соцсетей и попросил дождаться назначения.

Не дождались: Зеленский так и не утвердил кандидатуру Михайлюка. Зато утвердила Википедия, указывая Никиту Михайлюка как действующего председателя Закарпатской ОГА с января 2020 года, который заменил на этом посту уволенного Игоря Бондаренко.

Претендента, который так и не стал главой, обсуждали на Закарпатье не долго, ибо уже через пару дней нашелся новый кандидат - местный предприниматель Роман Мегела. Он подал декларацию, но председателем так и не стал. Поговаривали, что все дрязги в кулуарах власти.

И вот попытка №3 – Алексей Петров. 13 апреля на заседании Кабмина утвердили его кандидатуру, а уже на следующий день в СМИ появилась информация о том, что в четверг, 16 апреля, представлять нового руководителя в Закарпатье с рабочим визитом прибудет Владимир Зеленский.

Эксперты очень вяло комментируют назначение, точнее, практически не комментируют, потому что оно еще не произошло.

"Сказать что-то точно еще ничего нельзя, можно только предполагать, - комментирует ситуацию RegioNews политолог, руководитель Закарпатского центра политических исследований Виктор Пащенко. - Если представлять нового руководителя будет Зеленский, то он, собственно, и озвучит, почему именно Петров и чего от него ожидают".

Если же, по словам политолога, пофантазировать, о том, что Петрова таки представят как руководителя области, то закарпатцы примут "варяга" негативно. "Ментальность закарпатцев такая, что чужака они воспринимают негативно априори. Не потому, что являются агрессивными, как говорят "в крови", а потому, что он "не свой". Из чужаков закарпатцы восприняли только Москаля, да и то в его первую каденцию – в 2001 году. Надежду на то, что Петров что-то изменит в области на лучшее всегда будет подавлять настороженность",– говорит он и добавляет, что тот факт, что новый кандидат на должность работает в силовых структурах, придаст еще большей настороженности.

Понятно, что силовика назначают закарпатцам не просто так: в области всегда "горячей" является тема борьбы с контрабандой, коррупцией и держание на дистанции венгров. Знание специфики региона, очевидно, не стоит на первом месте, а зря, ибо это может объяснить Киеву много вещей. К примеру, тот факт, почему реальная ситуация на местах будет кардинально отличаться от того, что будет слышать новый глава и о чем докладывать "верхам".

"Не факт, что он будет получать достоверную информацию. Кто кому брат, кум, сват от неместного будут скрывать, а, следовательно, не будут докладывать об истинном положении вещей. Такой вариант отношений отнюдь не является продуктивным для Закарпатья – и что касается социально-экономического развития, и, что важно, борьбы с коррупцией", - поясняет Пащенко.

Политолог отмечает, что председатель ОГА – не та должность (какой бы силовик ее не занимал), занимая которую можно надеяться на успех в преодолении коррупции и контрабанды. Этим должны заниматься правоохранители. Более того, по словам Пащенко, если Петров начнет "совать нос" в эти дела – сотрутся на нет не только все большие или меньшие надежды на улучшение ситуации, а все предвыборные заверения Зеленского, что правовое государство – превыше всего.

И еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, учитывая количество "назначений". Пащенко предполагает, возможно, что информационные упреки о новых голов есть такой себе разведкой – проверить реакцию закарпатцев, узнать, как отреагируют, что скажут, как примут. И не зря. "Закарпатцы никогда не откроются приезжему по той простой причине, что он здесь временный, а нам здесь жить", - резюмирует политолог.

Станет или нет Петров председателем Закарпатской ОГА узнаем уже 16 апреля. А пока территорию вокруг аэропорта "Ужгород" и дорогу к облгосадминистрации коммунальщики усердно прихорашивают.

Что известно об Алексее Петрова.

Алексей Петров — украинский офицер спецслужб, генерал-майор, начальник Управления СБУ в Кировоградской области (с 2019). До этого был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 года. 27 августа 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

В собственности Петрова квартира на 174 м. кв., шесть земельных участков на, четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.

Из автомобилей в семье грузовой Mercedes Vito, записанный на жену.

Жена чиновника Ирина Петрова является собственницей двух обществ с ограниченной ответственностью и торговой марки.

В СБУ Алексей Петров заработал за год почти 598 тис грн. Наличными у него 980 тыс грн, а у жены 1,25 млн грн.

Алексей Петров с женой воспитывают пятеро детей: трех сыновей и две дочери.