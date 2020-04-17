Дела Майдана: суд заочно арестовал эксзаместителя главы СБУ

Эксправоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года

Эксправоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года

Следственный судья Печерского райсуда заочно отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины — руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ. Избрание меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого. "Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального досудебного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск", — говорится в сообщении. Напомним, в уголовном производстве расследуют обстоятельства организации экспрезидентом-беглецом Януковичем превышение власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов для того, чтобы препятствовать проведению собраний, митингов и демонстраций. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центре Киева в феврале 2014 года.

.