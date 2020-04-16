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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
16 апреля 2020, 11:46 9

Коронавирусом заболел первый заместитель председателя Ровенской ОГА

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16 апреля 2020, 11:46 9
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У первого заместителя председателя Ровенской областной государственной администрации Сергея Подолина подтвердился диагноз коронавирус. Положительный результат инфицирования показал сегодня утром ПЦР-тест
Фото: Страница Сергея Подолина в Facebook
У первого заместителя председателя Ровенской областной государственной администрации Сергея Подолина подтвердился диагноз коронавирус. Положительный результат инфицирования показал сегодня утром ПЦР-тест

Об этом сам Сергей Подолин сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Вчера Подолін сделал экспресс-тест на COVID-19, он показал отрицательный результат. Однако решили провести также ПЦР-тестирование, ведь Сергей Подолин был в контакте с уже ранее выявленными больными. ПЦР-тест оказался положительным.

Сергей Подолин ушел на больничный. Однако говорит, что чувствует себя хорошо, температура нормальная, а из симптомов - только легкий кашель. Поэтому будет лечиться дома на самоизоляции.

Круг своих контактных лиц он уже сообщил эпидемиологам. Их также будут проверять на коронавирус, в том числе и работников Ровенской ОГА, с которыми Подолин лично сотрудничал.

Друзья, сегодня утром ПЦР-тест подтвердил у меня КОВІД-19. Хотя вчера быстрый тест инфицирования не показал, о чем я...

Опубликовано Сергеем Подоліним Четверг, 16 апреля 2020 г.

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