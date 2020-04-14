Закарпатье: потенциальный председатель ОГА подал декларацию на должность
Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.
"Кабмин согласовал нового руководителя Закарпатской ОГА. Им может стать Алексей Петров — украинский офицер спецслужб, генерал-майор, с 2019 года начальник Управления СБУ в Кировоградской области", - говорится в сообщении.
До этого Петров был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год. 27 августа 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.
"По моей информации его назначение лоббировал глава СБУ Иван Баканов", - пишет Глагола.
После представления Кабмина председателя ОГА своим Указом назначает президент Зеленский. По информации из разных источников от ОГА до СБУ, в четверг, 16 апреля, президент прилетит в Ужгород представить нового главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова.
"С аэропортом уже связывались с авиакомпании "Украина" и предупредили о прилете первого лица. Сегодня в Ужгород должны приехать работники Управления государственной охраны для обеспечения безопасности Зеленского во время визита", - сообщается далее.
На сайте НАЗК вчера вечером появилась декларация Алексея Петрова, который официально претендует на должность председателя Закарпатской ОГА.
В собственности Петрова квартира на 174 м. кв., шесть земельных участков на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратных метров. Четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.
Из автомобилей в семье грузовой Mercedes Vito, записанный на жену.
Жена чиновника Ирина Петрова является собственницей двух обществ с ограниченной ответственностью и торговой марки.
В СБУ Алексей Петров заработал за год 597 646 гривен. Наличными у него 980 000 тысяч гривен, а у жены 1,25 миллиона гривен.
Алексей Петров с женой воспитывают пятеро детей: трех сыновей и две дочери.
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