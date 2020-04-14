Закарпатье: потенциальный председатель ОГА подал декларацию на должность

На сайте НАЗК появилась декларация Алексея Петрова, который официально претендует на должность председателя Закарпатской ОГА

Алексей Петров

На сайте НАЗК появилась декларация Алексея Петрова, который официально претендует на должность председателя Закарпатской ОГА

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.

"Кабмин согласовал нового руководителя Закарпатской ОГА. Им может стать Алексей Петров — украинский офицер спецслужб, генерал-майор, с 2019 года начальник Управления СБУ в Кировоградской области", - говорится в сообщении.

До этого Петров был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год. 27 августа 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

"По моей информации его назначение лоббировал глава СБУ Иван Баканов", - пишет Глагола.

После представления Кабмина председателя ОГА своим Указом назначает президент Зеленский. По информации из разных источников от ОГА до СБУ, в четверг, 16 апреля, президент прилетит в Ужгород представить нового главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

"С аэропортом уже связывались с авиакомпании "Украина" и предупредили о прилете первого лица. Сегодня в Ужгород должны приехать работники Управления государственной охраны для обеспечения безопасности Зеленского во время визита", - сообщается далее.

На сайте НАЗК вчера вечером появилась декларация Алексея Петрова, который официально претендует на должность председателя Закарпатской ОГА.

В собственности Петрова квартира на 174 м. кв., шесть земельных участков на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратных метров. Четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.

Из автомобилей в семье грузовой Mercedes Vito, записанный на жену.

Жена чиновника Ирина Петрова является собственницей двух обществ с ограниченной ответственностью и торговой марки.

В СБУ Алексей Петров заработал за год 597 646 гривен. Наличными у него 980 000 тысяч гривен, а у жены 1,25 миллиона гривен.

Алексей Петров с женой воспитывают пятеро детей: трех сыновей и две дочери.