Закарпатье: возросло количество инфицированных COVID-19 пограничников
Об этом сообщает RegioNews.
Журналист Виталий Глагола на своем телеграм-канале пишет, что сегодня на КПП "Лужанка" в таможенника обнаружили коронавирус. Мужчина чуть старше 30 лет, с 1 апреля находился на больничном. Выясняют круг общения и контактных лиц таможенника - они будут отправлены на самоизоляцию.
В субботу, 18 апреля, по результатам исследований методом полимеразной цепной реакции подтверждено заболевание коронавтрусом в трех пограничников из подразделения в Закарпатской области.
Военнослужащие с 15 апреля находятся в самоизоляции, сообщают в Пограничной службе.
Напомним, несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания на COVID-19.
В настоящее время состояние здоровья уже четырех охранников границы, в которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным медицинским наблюдением персонала подразделений охраны здоровья.
Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия.
В Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай заболевания.
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