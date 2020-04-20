Закарпатье: возросло количество инфицированных COVID-19 пограничников

По состоянию на 18 апреля почти 150 пограничников находились на обсервации через контакт с лицами, у которых подтвердился коронавирус

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По состоянию на 18 апреля почти 150 пограничников находились на обсервации через контакт с лицами, у которых подтвердился коронавирус

Об этом сообщает RegioNews. Журналист Виталий Глагола на своем телеграм-канале пишет, что сегодня на КПП "Лужанка" в таможенника обнаружили коронавирус. Мужчина чуть старше 30 лет, с 1 апреля находился на больничном. Выясняют круг общения и контактных лиц таможенника - они будут отправлены на самоизоляцию. В субботу, 18 апреля, по результатам исследований методом полимеразной цепной реакции подтверждено заболевание коронавтрусом в трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Военнослужащие с 15 апреля находятся в самоизоляции, сообщают в Пограничной службе. Напомним, несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания на COVID-19. В настоящее время состояние здоровья уже четырех охранников границы, в которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным медицинским наблюдением персонала подразделений охраны здоровья. Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия. В Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай заболевания.

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