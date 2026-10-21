Во Львовской области пограничники "разнесли" российский дрон

Фото: Госпогранслужба

Во Львовской области во время воздушной тревоги военные уничтожили российский дрон. Защитники показали кадры

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Видео было сделано в Шептицком районе. Огневая группа заметила российский беспилотник в небе. Он двигался на высоте до тысячи метров. Военные открыли огонь и успешно уничтожили цель.

"После падения беспилотника разрушений и пострадавших нет", – говорят пограничники.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.