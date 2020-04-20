В Сумской области результаты COVID-19 получили с опозданием, поэтому и не подали в Киев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
В Сумской области результаты исследований на COVID-19 на Пасху, 19 апреля, получили с опозданием, поэтому их вовремя не подали в Киев.
Об этом сказал и.о. директора Сумского областного лабцентра Владимир Збаражский, комментируя заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что семь областей не подали информацию о тестировании на коронавирус за прошедшие сутки. Речь о Винницкую, Луганскую, Черновицкую, Черниговскую, Сумскую, Херсонскую и Хмельницкую области.
"На Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23.00, а отчетность представляется по состоянию на 22.00", - отметил Збаражский.
По его словам, новых случаев COVID-19 в области за минувшие сутки не подтверждено.
По состоянию на утро 20 апреля в Сумской области зарегистрировано 83 официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом – столько же, сколько было накануне, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). Десять человек излечились. За сутки поступило 3 новых сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 315 таких подозрений.
Всего в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.
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