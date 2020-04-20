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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
20 апреля 2020, 16:29 8

В Сумской области результаты COVID-19 получили с опозданием, поэтому и не подали в Киев

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20 апреля 2020, 16:29 8
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На Пасху, 19 апреля, результаты, которые следовало подать до 22 часов, получили на час позже
Фото из открытых источников
На Пасху, 19 апреля, результаты, которые следовало подать до 22 часов, получили на час позже

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В Сумской области результаты исследований на COVID-19 на Пасху, 19 апреля, получили с опозданием, поэтому их вовремя не подали в Киев.

Об этом сказал и.о. директора Сумского областного лабцентра Владимир Збаражский, комментируя заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что семь областей не подали информацию о тестировании на коронавирус за прошедшие сутки. Речь о Винницкую, Луганскую, Черновицкую, Черниговскую, Сумскую, Херсонскую и Хмельницкую области.

"На Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23.00, а отчетность представляется по состоянию на 22.00", - отметил Збаражский.

По его словам, новых случаев COVID-19 в области за минувшие сутки не подтверждено.

По состоянию на утро 20 апреля в Сумской области зарегистрировано 83 официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом – столько же, сколько было накануне, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). Десять человек излечились. За сутки поступило 3 новых сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 315 таких подозрений.

Всего в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.


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