Воинские части Донецкой и Луганской областей получили партию медсредств
Об этом сообщил штаб ООС на официальной Facebook-странице, передают RegioNews.
На обеспечение Объединенных сил поступила очередная партия медицинских средств.
Военные медики получили от Командования медицинских сил ВС Украины 50 тысяч хлопковых медицинских повязок. Средства предназначены для многоразового использования. В ближайшее время ожидается поступление еще 40 тысяч таких защитных масок.
Также в распоряжение военных на Донбассе поступило пять тысяч литров антисептика для рук и одна тысяча литров дезинфицирующего раствора для поверхностей.
Все эти средства будут распределены по медицинских учреждениях и воинских частях в Донецкой и Луганской областях.
В настоящее время в районе проведения операции Объединенных сил случаев заболевания или подозрения на коронавирусную инфекцию среди военнослужащих не зафиксировано.
Напомним, на Пасху оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди украинских защитников из-за обстрелов вооруженными формированиями РФ за минувшие сутки не было.
В ВСУ новые случаи инфицирования COVID-19. 18 апреля в ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Минздрав передаст медикам 71 тысячу защитных костюмов. Выбрали костюмы по 488 гривен китайского производства.
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