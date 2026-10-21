На Киевщине женщина воткнула в любимого ножа

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, сожители поссорились. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила мужчину в спину. Потерпевшего госпитализировали медики. Женщину задержали.

Ей грозит до восьми лет. В настоящее время ее отправили под стражу.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.